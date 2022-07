Policja przy dworcu leci w kulki. Czy policjant z Elbląga jest bandytą?

Komentarz do dwóch sytuacji, które najczęściej podsyłaliście. Pierwsza, to łobuzerskie legitymowanie w Warszawie, a druga to już słynne "przesłuchanie" młodej kobiety przez policję z Elbląga. O komentarz jednej z tych sytuacji pokusił się Sierżant Bagieta. Co...