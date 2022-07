Wyzwalali Irpiń, bronili Mariupola i Siewierodoniecka. Białoruscy ochotnicy...

Białorusin Cimur Mickiewicz miał zaledwie 16 lat, gdy został skatowany przez OMON. Na ulicach trwały protesty demokratycznej opozycji, a on po prostu szedł ulicą by odwiedzić kolegę. Funkcjonariusze zaczęli go brutalnie bić. Chciano go zamknąć w kolonii karnej. Przed aresztowaniem uciekł na Ukrainę.