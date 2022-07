Sprzedawał wojsku, szpitalom i szkołom podrobiony sprzęt Cisco. Zarabiał...

Przez co najmniej 10 lat sprzedał podrabiany przez Chińczyków sprzęt Cisco o wartości ponad 1 miliarda dolarów. Fałszywki trafiły nawet do krytycznych obszarów jak wojsko i szpitale. Nie pomagały wezwania do zaprzestania działalności, ani przechwytywanie podróbek przez celników.