Dr Grabowski: grzechy rządu i RPP odpowiadają w 90% za inflację w Polsce!

Grabowski podsumował, że "grzechy Rady Polityki Pieniężnej i grzechy rządu to 90 procent" działań, które doprowadziły do obecnej sytuacji w kraju. - Słyszę od prezesa NBP i członków rządu retorykę, że część czynników jest zewnętrznych. To znaczy, że co? Mamy pozwolić, żeby ta inflacja sobie rosła?