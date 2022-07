"Nie będziemy uprawiać propagandy". Bunt nauczycieli przeciw podręcznikowi...

Coraz więcej nauczycieli wprost zapowiada, że nie skorzysta z podręcznika do Historii i Teraźniejszości autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego - Przede wszystkim to nie jest podręcznik. To jest publicystyka prezentująca poglądy autora. My uprawiać propagandy nie będziemy - mówi Interii Szymon...