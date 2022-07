PKO BP: Ceny mieszkań zaczną spadać w tym półroczu i potrwa to 1,5-2 lat (13.07)

Analitycy PKO Banku Polskiego spodziewają się, że w II połowie tego roku ceny transakcyjne mieszkań zaczną stopniowo spadać i potrwa to przez ok. półtora roku do dwóch lat.Z punktu widzenia aktywności budownictwa mieszkaniowego ważne są także obecne sygnały spadków cen materiałów budowlanych.