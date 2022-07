Blinken:Rosja oddziela dzieci od rodziców w obozach, porywa dzieci z sierocińców

Administracja Bidena wezwała Kreml do uwolnienia wszystkich Ukraińców deportowanych do Rosji. Szacuje się że 900K-1,6M, w tym 260 000 dzieci, zostało zesłanych w głąb Rosji. Blinken wzywa Kreml do wpuszczenia niezależnych obserwatorów do obozów filtracyjnych, gdzie wielu Ukraińców znika bez śladu.