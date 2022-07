"La Repubblica": Rosja próbowała pozyskać amerykańskie drony przez Włochy

W porcie Gioia Tauro we włoskiej Kalabrii służby celne skonfiskowały nowoczesne amerykańskie drony wojskowe, które miały dotrzeć do Rosji - podał w czwartek dziennik "La Repubblica". Według gazety Rosja, która nie ma takiego sprzętu najnowszej generacji, próbowała sprowadzić go przez Włochy.