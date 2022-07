Mateusz Morawiecki radzi Polakom najeść się do syta przed zimą

Nadchodzi trudna zima, ale premier Mateusz Morawiecki pospieszył z dobrą radą dla Polaków. - Drodzy rodacy, postarajcie się najeść do syta przed grudniem, a jeżeli będzie to możliwe, to jeszcze w październiku - powiedział na spotkaniu w Bronowie.