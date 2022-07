Grecja zaprasza zmarzniętych Niemców na zimę do siebie

W obliczu niemieckich problemów z dostawami gazu grecki minister turystyki Vasilis Kikilas zaprosił niemieckich emerytów na wypoczynek do Grecji w zbliżającym się sezonie grzewczym. – My będziemy tu na Was czekać – powiedział Kikilas.