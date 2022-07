Astronomowie wykryli dziwny sygnał radiowy z odległej galaktyki

Został sklasyfikowany jako FRB - impuls fal radiowych o nieznanym pochodzeniu, który zwykle trwa najwyżej kilka milisekund. Ten nowo odkryty sygnał ma czas trwania do trzech sekund, to około 1000 razy dłużej niż przeciętny FRB i powtarza się w wyraźnym, okresowym wzorze, podobnym do bijącego serca.