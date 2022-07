Bezwarunkowy dochód podstawowy - 1300 zł za nic? Eksperyment.program już działa

W Polsce ruszył bezwarunkowy dochód podstawowy. Do tysięcy Polaków co miesiąc będzie trafiać 1300 zł miesięcznie. Po co? To forma eksperymentu, żeby sprawdzić, jak zostaną spożytkowane te pieniądze. Czy Polacy przeznaczą je na naukę i dokształcanie, a może na bieżące potrzeby?