Luki w dostawach broni na Ukrainę wskazują na rozbieżne strategie krajów [ENG

W dostawach broni istnieje znaczna dysproporcja między zalewem broni dostarczanej przez Wielką Brytanię, Polskę i Stany Zjednoczone, a tym, co zapewnia reszta Europy, co rodzi uporczywe pytanie, czy niektóre kraje dostarczają powolnie dostawy, by doprowadzić do krótszej wojny i szybszych negocjacji.