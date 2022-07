12 proc. inflacji? "Chleb zdrożał do 5 zł”. 100 zł wystarcza na jedną ...

Ceny węgla i ekogroszku oszalały – za tonę trzeba zapłacić ok. 4000 zł. O 46 proc. skoczyły ceny gazu. Paliwa zdrożały o 46 proc. to, co jednak odczuwamy najbardziej to podwyżki cen żywności. Mąka, olej, cukier, mięso zdrożały o kilkadziesiąt procent. Zapytaliśmy, na co wystarczało 100 zł ...