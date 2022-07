Müller: Liczymy, że część budowlanki zajmie się ocieplaniem

Liczymy na to, że część sektora budowlanego przesunie się na rynek związany z termomodernizacją - tak twierdzi rzecznik rządu Piotr Müller. Przedwczoraj premier Mateusz Morawiecki zaapelował do Polaków, by ocieplali swoje domy przed najbliższym sezonem grzewczym. Przedstawiciele branży...