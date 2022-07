Morawiecki złamał prawo, mówiąc o gazie z Norwegii?

Szef rządu zrobił to, zanim gazowy gigant PGNiG wydał w tej sprawie komunikat giełdowy. — Wszystko jedno, kto to ogłasza: czy to jest dozorca na parkingu, ciotka Tekla, czy premier. To jest wykorzystanie informacji wewnętrznych do własnych celów – mówi Piotr Woźniak, były prezes PGNiG.