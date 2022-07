Na Białorusi zauważono wozy opancerzone z czerwonymi kwadratami na boku

Do miasta Jelsk w obwodzie homelskim przyjechał pociąg przewożący sprzęt wojskowy Sił Zbrojnych Białorusi. Według autorów kanału w Telegramie Białoruski Hajun, pociąg przewozi co najmniej 15 bojowych wozów piechoty (BMP-2). Obecnie są one w trakcie rozładunku.