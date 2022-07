Libia: Kacapy wspomagają blokadę infrastruktury naftowej. Produkcja w dół o 2/3

Wydobycie ropy spadło do 1/3 poprzedniego poziomu, ponieważ od kwietnia rebelianci LNA wspomagani przez Grupę Wagnera blokują największe pola naftowe oraz porty i terminale eksportowe. 63% libijskiego eksportu ropy trafia do Europy. Blokada to część strategii Putina odcięcia Europy od źródeł energii