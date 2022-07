Departament Stanu USA: OK dla sprzedaży HIMARS do Estonii i rakiet za 6 mld PLN

Departament Stanu USA zatwierdził potencjalną sprzedaż systemów rakietowych HIMARS do Estonii, rakiet do Norwegii i torped do Korei Południowej. Kraje europejskie zwiększają zakupy broni po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, zwiększając obawy o bezpieczeństwo w całym regionie.