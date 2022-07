"Gucek i Roch". Twórca Kajka i Kokosza tworzy realistyczną serię pełną akcji

Cykl “Gucek i Roch” to narysowana dla magazynu “Relax” historia Janusza Christy – twórcy Kajka i Kokosza. Tym razem artysta wciąga nas we współczesny świat intryg kryminalnych, przygód i niebezpieczeństw. A wszystko narysowane w poprzek tego, do czego przyzwyczaił nas legendarny autor.