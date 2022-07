Pomnik Jana Szyszki w Jarocinie oblany czerwoną farbą. "To było do przewidzenia"

Spotkana w parku Szubianki mieszkanka Jarocina, Ania, przyznaje, że specjalnie przyszła zobaczyć pomnik oblany farbą: - Wcale mnie to nie dziwi, że do tego doszło. Mieszkańcy są niezadowoleni, że on powstał. To była samowolka burmistrza, nie było żadnych konsultacji.