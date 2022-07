Putin wytoczył wojnę całej Europie. Jest tylko jeden sposób aby go powstrzymać

Brytyjski The Observer: Putin rozsiał gospodarczy ból i polityczny zamęt po całym kontynencie. Sankcje to za mało, układ "ziemia za pokój" byłby katastrofą. Pozostaje tylko droga militarna. Czas aby NATO użyło swojej przytłaczającej siły, aby zmusić wojska Putina do ucieczki z powrotem w głąb Rosji.