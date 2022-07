Leją beton, a potem wodę, czyli jak polskie miasta „walczą” z upałami

Nadeszło typowo polskie lato. Wzmagane przez zmiany klimatyczne fale morderczych upałów jak do tej pory nie dają się nam we znaki. Ale kiedy nad Polską zawiśnie „kopuła ciepła”, w polskich miastach i miasteczkach pojawią się kurtyny wodne. To ulubiona broń polskich samorządowców w walce z upałem.