Bon paliwowy zamiast karty na siłownię. Tego teraz chcą pracownicy

Nie owocowe czwartki czy miła atmosfera, ale refundacja kosztów dojazdu do pracy to obecnie coś, czym pracodawcy kuszą pracowników. Podwyżki cen paliwa sprawiły, że dla wielu osób dojazd do pracy własnym samochodem nie jest już opłacalny. Pracodawcy przyznają, że nigdy wcześniej...