Rosyjski polityk wybrał się na wakacje do UE pomimo nałożonych sankcji

Na Instagramie córki Władimira Płotnikowa, który jest bliskim współpracownikiem Władimira Putina, pojawiły się fotografie ukazujące go, wraz z rodziną na wakacjach we Włoszech i Chorwacji. Okazuje się, że Płotnikowi udało się wybrać na podróż do Unii Europejskiej pomimo nałożonych na niego sankcji.