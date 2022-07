Lasy na Islandii stanowią już 2% powierzchni. Jeszcze w 1990 było to tylko 0,3%

Od 1990r. Islandia zalesiła ok. 38 000 hektarów, powierzchnia terenów leśnych wzrosła z 7 000 hektarów w 1990r. do 45 000 obecnie. Akcja jest kontynuowana i w ciągu kolejnych 20 lat planuje się zalesienie jeszcze 0,6% powierzchni kraju. Przed przybyciem Wikingów wyspa była zalesiona w ok. 25-40%