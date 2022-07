W Wielkiej Brytanii po raz pierwszy w historii temperatura przekroczyła 40 st. C

We wtorek oficjalna stacja pogodowa znajdująca się w angielskiej wsi Coningsby wskazała rekordowe 40,3 stopnia C. Heathrow nie pozostawało daleko w tyle z 40,2 stopniami. To nie tylko nowa najwyższa temperatura w historii pomiarów w Wielkiej Brytanii, ale też pierwsze przekroczenie 40 st w tym kraju