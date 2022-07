Książka o tragedii katyńskiej zabroniona w Rosji przez kaliningradzki sąd...

...ponieważ jest w niej zawarta prawda, co jest niezgodne z rosyjskim prawem. Rosyjskie prawo nie pozwala pisać o tym, co mogło by stawiać w złym świetle Armię Czerwoną. W książkach więc nie może być napisane, ze to ZSRR napadł na Polskę 17 IX, bo na Polskę przecież napadli Niemcy 1 IX