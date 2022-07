Djokovic nie zostanie dopuszczony do US Open z powodu braku szczepienia

Organizatorzy US Open potwierdzili, że legenda tenisa Novak Djokovic nie będzie mógł wziąć udziału w turnieju ze względu na wprowadzony przez administrację Bidena zakaz wjazdu do kraju niezaszczepionych obcokrajowców. Może powinien dołączyć do karawany migrantów i przemknąć przez południową granicę?