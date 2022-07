Żniwa ruszyły. "Problemem jest opłacalność tego, co na polu"

Jak zwykle zdziwienie, że gdy dużo ludzi chce sprzedać zboże to ono tanieje. Można magazynować czekając na podwyżkę cen ale UWAGA to generuje koszty. Skupy pewnie nie ponosza kosztów z tego tytułu xD Do tego ta susza... U rolników stabilnie.