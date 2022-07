Ambasador USA: Zachowanie Polaków godne Pokojowej Nagrody Nobla

"To nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Dziękujemy Polakom za zrobienie czegoś, co według mnie jest godne Pokojowej Nagrody Nobla" - mówił w odniesieniu do pomocy udzielanej Ukrainie ambasador USA Mark Brzezinski. Dyplomata odwiedził w piątek Częstochowę, gdzie spotkał się z władzami miasta...