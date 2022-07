Zaginął młody Polak w UK

Mirki wiem że to pewnie nie wiele da, ale robie posta o moim przyjacielu który zaginął prawie miesiąc temu. (╥﹏╥) Rzecz dzieje się w Lancashire w Wielkiej Brytanii. Najnowsze informacje mówią o tym że widziano go po raz ostatni jak wchodzi pod jakiś most, i w tedy znika z kamer, i tyle go...