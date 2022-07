Handlarz bronią miał z czego oddać pieniądze. Komuś nie zależało, by to zrobił

Według lubelskiej prokuratury handlarz bronią wyjechał z Polski 9 grudnia 2020 r. i już nigdy nie wrócił. Według dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym przebywał jednak w Lublinie we wrześniu 2021, by zdecydować, co zrobić z ogromnymi pieniędzmi za respiratory.