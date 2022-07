Rosyjski żołnierz wrócił do kraju. Przepił żołd w 2 tygodnie

41-letni rosyjski ochotnik Fanis Zariffulin z Tatarstanu pojechał walczyć do Ukrainy, ponieważ stracił pracę. Potrzebował pieniędzy, ale po powrocie zaczął pić i wydał na to — ponad 227 tys. rubli (18,1 tys. zł). Teraz jego matka musi wychowywać jego dzieci, bo sam soldat chleje do upadłego.