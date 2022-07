Polacy już skutecznie segregują szkło. Po co kosztowna kaucja w Polsce?

Kaucje na butelki szklane zniszczą polski handel. Tak uważa Polska Izba Handlu. Już teraz ok. 90 proc. Polaków dokonuje recyklingu opakowań szklanych. Eksperci przekonują, że włączenie butelek szklanych do systemu kaucyjnego zniechęci Polaków do recyklingu i rykoszetem uderzy w handel detaliczny.