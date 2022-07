Porwanie i gwałt na 14-latce z Poznania. Nowe ustalenia

Na jaw wychodzą nowe, wstrząsające ustalenia ws. piątkowego porwania 14-latki w Poznaniu. Wczoraj sąd aresztował 39-letnią kobietę i 17-latka. Dziewczynka została porwana w biały dzień, sprzed sklepu. Jak pisze "Gazeta Wyborcza", to właśnie dorosła kobieta zmusiła 14-latkę do wejścia do samochodu.