Rzucał jajkami w samochód z prezesem. Policja zmienia zdanie -grozi mu areszt.

Jarosław Kaczyński wizyty w Wielkopolsce raczej nie zaliczy do udanych. Kolumna samochodów prezesa PiS została obrzucona jajkami przez mieszkańca Gniezna. Policjanci zatrzymali mężczyznę i ukarali go mandatem w wysokości 100 zł. Teraz okazuje się, że to nie koniec jego kłopotów…