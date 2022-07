"Rosja chce mieć mięso armatnie etnicznie nierosyjskie". Ekspert o brakach...

- To jest otwarcie puszki pandory przez Putina. Oddziały nawet nieliczne, które utożsamiają się z republiką Dagestanu a nie barwami Federacji Rosyjskiej, mogą mieć opłakane skutki. To tworzy siły regionalne - ocenił Grzegorz Kuczyński, ekspert ds. wschodnich komentując ruchy Moskwy by...