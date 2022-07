Muhamad stracił już kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ktoś ciągle okrada jego sklep

Ktoś znów włamał się do sklepu w podziemiach dworca Zachodniego. To już kolejny raz, jak właściciel traci kilkanaście tysięcy złotych. Niestety z plagą włamań i kradzieży nie da się nic zrobić. Ochrona dworca rozkłada ręce, a policja nie potrafi ustalić, co się tak naprawdę stało.