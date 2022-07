Napisali "PiS won" na elewacji kościoła w Warszawie. Grozi im nawet 8 lat

Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko podejrzanym o zdewastowanie elewacji kościoła Świętego Krzyża w centrum Warszawy. Mężczyźni mają odpowiadać za zniszczenie zabytku, za co grozi kara więzienia od 6 miesięcy do 8 lat. Obrona zapowiada powołanie biegłych.