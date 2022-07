Branża IT wygrywa z inflacją - ofert pracy przybywa, a stawki ciągle rosną

W porównaniu z 2021 rokiem wzrosła mediana widełek płacowych dla specjalistów IT zarówno na umowie o pracę, jak i na kontraktach B2B. Co ważne, na wyższe niż rok temu płace mogą liczyć również specjaliści IT, niezajmujący się bezpośrednio programowaniem.