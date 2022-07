Tesla próbowała wymusić 4500 USD za odblokowanie pojemności baterii....

Tesla próbowała zmusić swojego klienta do niesłusznego zapłacenia 4500 USD. Nowy właściciel używanego S90 udał się do serwisu, gdzie wgrano "poprawkę", która zablokowała 130 km zasięgu. Zdjęcie blokady z baterii to 4500 dolarów. Problem rozwiązał haker pojazdów Tesli, który nagłośnił całą sprawę.