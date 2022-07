Posłowie będą mieszkać w luksusach. Prywatny basen to niejedyne udogodnienie

Kancelaria Sejmu szykuje się do budowy nowego hotelu dla posłów. Ma on posiadać 460 pokoi, basen, kaplicę oraz restaurację. We wrześniu ma zostać powołana komisja, która wyłoni projekt. Przewiduje się, że prace przygotowawcze pochłoną 1 mln zł, a koszt całej inwestycji to blisko 300 mln zł.