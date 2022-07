To seksizm i powielanie opinii, że facet jest świnią - ekspert o programie TVP

TVP do programu o rozwodach jako ekspertów zaprosiło wyłącznie...kobiety, które opowiadały tylko historie o złych mężach! - To seksizm i powielanie niesprawiedliwych stereotypów, że w trudnych rozstaniach to facet jest świnią - skomentował to autor książki "Rozwód - Poradnik dla Mężczyzn".