Jak matka trójki dzieci mogła zaplanować porwanie, tortury i gwałt?

Porwanie, tortury, gwałt – to, co spotkało 14–latkę z Poznania, porusza i rodzi pytania. Jak to możliwe, że 39–letnia Paulina K., matka trojga dzieci, bezwzględnie mści się za uszkodzenie e–papierosa? Wciąga w to czworo nastolatków, zachęca do znęcania się, nagrywa gwałt. – Nigdy...