Warzecha o gwałcie na 14 latce z Poznania: Potrzebny sprawiedliwy odwet

"Staram się nie myśleć o tym, co przeżywa rodzina 14-latki z Poznania, porwanej, dręczonej i zgwałconej przez szajkę młodocianych pod przywództwem 39-letniej kobiety. Boję się, jakie odczucia może to we mnie obudzić" - napisał w najnowszym felietonie Łukasz Warzecha.