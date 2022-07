Dramat rolnika: Ma 71 lat i nigdy nie opuścił gminy a on pragnie podróżować

Roman Łoboda, emerytowany rolnik, pragnie zwiedzać świat. Całe życie tyrał na gospodarce, nigdzie nie wyjeżdżał, ale myślał, że na emeryturze sobie to odbije. Należy do Koła Seniora. To organizuje wycieczki, ale pan Roman jest pomijany. – To wszystko przez konflikt z gminą – przekonuje senior.