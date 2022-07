1,5 mln Ukraińców, w tym tysiące dzieci, cierpi w rosyjskich obozach tortur

Polskie służby wywiadowcze zidentyfikowały lokalizacje rosyjskich obozów tortur w okupowanej Ukrainie. Ukraińcy są tam przetrzymywani w przerażających warunkach, torturowani, zmuszani do przysięgania wierności Putinowi. Wielu jest deportowanych do Rosji lub zmuszanych do walki dla Putina na froncie