Ekogroszek po 5000 zł za tonę. Najnowszy pomysł rządu stawia sprzedaż...

Cena węgla może lada moment wymknąć się spod kontroli. Takie są efekty uprawiania propagandy. Wystarczy spojrzeć, co rząd robi, by osłabić skutki kryzysu energetycznego. Nie dość, że ekipa premiera Mateusza Morawieckiego przez miesiące zaprzeczała temu, że zabraknie nam węgla, to...