Zarobki Polaków już od dawna nie pokazują imponującego wzrostu wydajności firm

Rentowność firm jest obecnie rekordowa, a jak podkreśla doradca NBP, zyski firm rosną kosztem wynagrodzeń pracowników. I to nie wina waszych podwyżek, że inflacja rośnie. Nie ma żadnej spirali płacowo-cenowej, jest za to spirala cen i zysków i to ona jest odpowiedzialna z inflację.